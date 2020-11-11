На территории Нагорного Карабаха заработал азербайджанский мобильный оператор

Как передает газета, сеть с названием на азербайджанском языке зафиксирована в столице Степанакерт, а также на территории подконтрольного войскам Азербайджана города Шуши. Выражение "Qelebebizimdir", использованное в названии сети, означает "победа будет за нами".

Как передает издание, Шуши значительно пострадал из-за боевых столкновений между ополченцами, азербайджанскими войсками и армией Армении. В городе зафиксированы разрушения инфраструктуры, повреждена часть жилых домов. В 2 км от границы города проходит линия разграничения войск.

