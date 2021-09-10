На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы
Из Москвы на родину Деда Мороза в Великий Устюг запустят поезда. Туристические рейсы из Москвы в Вологду через Великий Устюг и обратно будут следовать по выходным с 4 ноября. Сообщение об этом появилось на официальной странице Деда Мороза «ВКонтакте».
Сообщается, что пассажиры поезда будут отправляться из Москвы в пятницу вечером, субботу проведут на родине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвратятся в Москву.
В период новогодних каникул Великий Устюг посетили 55 тысяч человек.
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