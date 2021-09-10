На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы

Сообщается, что пассажиры поезда будут отправляться из Москвы в пятницу вечером, субботу проведут на родине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвратятся в Москву.

В период новогодних каникул Великий Устюг посетили 55 тысяч человек.

