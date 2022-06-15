Эксперт назвал самые востребованные профессии в IT-отрасли
Россия остро нуждается в экспертах, способных создавать электронику и редкие детали. Об этом рассказал профессиональный рекрутер, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист объяснил, что из страны ушли крупные иностранные цифровые агрегаты, в связи с этим на рынке наблюдается нехватка разработчиков промышленного оборудования, чипов и техники.
«Школьники и абитуриенты должны сегодня понять, что будущее российской кибериндустрии связано с техническими профессиями, поэтому поступать в технические вузы нужно непременно», — подчеркнул Валинуров.
По словам эксперта, развитие сферы IT-технологий — важная составляющая для государства. Стране следует расширять список направлений, представители которых смогут создавать цифровую продукцию, импортируемую из других стран.
Валинуров также отметил, что большим спросом будет пользоваться профессия IT-рекрутера. Такой специалист занимается подбором персонала в профильной сфере и должен владеть навыками аналитики, психологии, маркетинга и продаж. Российским вузам необходимо готовить таких профессионалов, в противном случае IT-индустрия в стране не состоится.
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