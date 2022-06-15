Эксперт назвал самые востребованные профессии в IT-отрасли

Россия остро нуждается в экспертах, способных создавать электронику и редкие детали. Об этом рассказал профессиональный рекрутер, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист объяснил, что из страны ушли крупные иностранные цифровые агрегаты, в связи с этим на рынке наблюдается нехватка разработчиков промышленного оборудования, чипов и техники.