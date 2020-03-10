Москву ждут холод и снег

В конце нынешней недели жителей Москвы ждет арктическое похолодание, снег и штормовой ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, похолодание произойдет с пятницы, 13 марта. Ночью температура воздуха составит +3..+5 градусов, а днем она останется на этих же отметках, передает РИА Новости. Синоптик прогнозирует ливневые дожди с мокрым снегом, а также штормовой ветер.

14 марта осадки ожидаются только местами, а температура снова опустится, отмечает РИА ФАН.

С воскресенья, 15 марта, будет солнечно, морозы окрепнут, передает РЕН ТВ.

Ранее научный руководитель Гидрометцетра РФ Роман Вильфанд поспорил с прогнозом погодного центра «Фобос» о «классном малиновом лете». Пр его словам, столь долгосрочные прогнозы делать слишком рано.







