Москва лидирует по числу водителей с максимальной скидкой по ОСАГО

Самую высокую долю автовладельцев, получивших максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду в период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, зафиксировали в Москве — 51%. Об этом сообщили сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Согласно данным организации, второе место занимает Санкт-Петербург, где 48,4% водителей имеют минимальный коэффициент бонус-малус (КБМ). Далее следуют Пермский край (46,4%), Московская область (46,1%) и Ленинградская область (45,7%).

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В среднем по стране доля водителей с максимальной скидкой составила 37,3%. Показатель оказался выше среднего в 27 регионах. Как пояснили в РСА, минимальное значение КБМ доступно тем, кто в течение долгого времени — например, десяти лет — не становился виновником ДТП.

Наименьшая доля водителей с максимальной скидкой зафиксирована в Республике Дагестан (6,1%), Чеченской Республике и Ингушетии (по 8,7%), а также в Республике Тыва (9,5%), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АвтомобилистыРейтингОСАГО

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