Москва лидирует по числу водителей с максимальной скидкой по ОСАГО

В среднем по стране доля водителей с максимальной скидкой составила 37,3%. Показатель оказался выше среднего в 27 регионах. Как пояснили в РСА, минимальное значение КБМ доступно тем, кто в течение долгого времени — например, десяти лет — не становился виновником ДТП.

Наименьшая доля водителей с максимальной скидкой зафиксирована в Республике Дагестан (6,1%), Чеченской Республике и Ингушетии (по 8,7%), а также в Республике Тыва (9,5%), передает «Радиоточка НСН».

