На Камчатке спасли пропавших 10 дней назад туристов

Двое мужчин, 1951 и 1953 года рождения, начали свой поход из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. 27 августа они выходили на связь с ледника Богдановича. Туристы тогда сообщили, что планируют прибыть на стоянку «Клешня» 5 сентября, однако в назначенный день на место не прибыли и на связь не вышли.

Туристов искали девять дней как пешим порядком, так и на вертолете МИ-8. Применялись беспилотные авиационные системы. В общей сложности спасатели обследовали более четырехсот квадратных километров. В ведомстве отметили, что спасенные мужчины живы, но обессилены. Как стало известно, они сбились с маршрута и заблудились.

Ранее спасатели нашли девочку, пропавшую в таежной местности в Алтайском крае более суток назад, напоминает RT.

