На Камчатке спасли пропавших 10 дней назад туристов
На Камчатке спасатели нашли двух пожилых туристов, пропавших в районе Ключевской группы вулканов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Двое мужчин, 1951 и 1953 года рождения, начали свой поход из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. 27 августа они выходили на связь с ледника Богдановича. Туристы тогда сообщили, что планируют прибыть на стоянку «Клешня» 5 сентября, однако в назначенный день на место не прибыли и на связь не вышли.
Туристов искали девять дней как пешим порядком, так и на вертолете МИ-8. Применялись беспилотные авиационные системы. В общей сложности спасатели обследовали более четырехсот квадратных километров. В ведомстве отметили, что спасенные мужчины живы, но обессилены. Как стало известно, они сбились с маршрута и заблудились.
Ранее спасатели нашли девочку, пропавшую в таежной местности в Алтайском крае более суток назад, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru