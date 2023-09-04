МЧС объявило о стабилизации обстановки с паводком в Приморье

Обстановка с наводнением в Приморском крае и на Сахалине постепенно стабилизируется. Об этом информирует МЧС России по итогам селекторного совещания.

Дожди в регионе сейчас прекратились, вода постепенно уходит с территорий. Ликвидация последствий паводка, вызванного прохождением тайфуна «Ханун», остаётся на особом контроле ведомства.

От наводнений в Приморье пострадали 44 тысячи человек

В течение прошедшей недели обстановка осложнялась воздействием циклонов на территорию четырёх субъектов Дальневосточного федерального округа. Самая напряжённая ситуация складывалась в Хасанском муниципальном округе Приморья и в Южно-Сахалинске на Сахалине.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Материальный ущерб от осадков оценивается не менее чем в 7 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:МЧСНаводнениеПриморье

Горячие новости

Все новости

партнеры