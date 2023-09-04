МЧС объявило о стабилизации обстановки с паводком в Приморье

Обстановка с наводнением в Приморском крае и на Сахалине постепенно стабилизируется. Об этом информирует МЧС России по итогам селекторного совещания.

Дожди в регионе сейчас прекратились, вода постепенно уходит с территорий. Ликвидация последствий паводка, вызванного прохождением тайфуна «Ханун», остаётся на особом контроле ведомства.