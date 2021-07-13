На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0
13 июля 202107:10
У берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,0 и силой до 4 баллов днем 13 июля, сообщило региональное управление МЧС.
Подземные толчки зафиксировали в 14:28 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 37 километров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений социально-значимых объектов не обнаружено, сообщило МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru