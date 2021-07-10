Пять человек погибли при землетрясении в Таджикистане

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на севере Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки зафиксировали в 02:14 UTC (05:14 мск). Эпицентр землетрясения находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанд, очаг залегал на глубине 10 километров.

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ФОТО: pixabay.com
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