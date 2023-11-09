На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа

Первый случай сезонного гриппа A (H3N2) — так называемого «гонконгского» — официально зарегистрировали на Камчатке. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик, передает РИА Новости.

Первые случаи гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области

«На Камчатке зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа A (H3N2)», — указала руководитель ведомства.

Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что этот штамм входит в вакцину «Ультрикс-квадри», доступную россиянам.

По словам Господарик, эпидситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная, показатели заболеваемости совокупного населения на 16,6% ниже уровня недельного эпидпорога.

Ранее первые три случая гонконгского гриппа выявили в Пермском крае, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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