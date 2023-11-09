На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа
Первый случай сезонного гриппа A (H3N2) — так называемого «гонконгского» — официально зарегистрировали на Камчатке. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик, передает РИА Новости.
«На Камчатке зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай сезонного гриппа A (H3N2)», — указала руководитель ведомства.
Глава регионального Роспотребнадзора подчеркнула, что этот штамм входит в вакцину «Ультрикс-квадри», доступную россиянам.
По словам Господарик, эпидситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная, показатели заболеваемости совокупного населения на 16,6% ниже уровня недельного эпидпорога.
Ранее первые три случая гонконгского гриппа выявили в Пермском крае, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru