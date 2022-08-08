На Камчатке экс-депутата приговорили к году ограничения свободы за убийство на охоте

«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновского Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Суд назначил Редькину наказание в виде ограничения свободы на год, с учетом времени, проведенного под домашним арестом, экс-депутату дали 9 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

По данным следствия, в августе прошлого года во время охоты Редькин случайно застрелил мужчину, находившегося поблизости, напоминает RT. Парламентарий сам признался в преступлении, заявив, что совершил выстрел, в сумерках перепутав пострадавшего с медведем, пишет Ura.ru. Раненый мужчина впоследствии скончался в больнице.

