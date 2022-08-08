На Камчатке экс-депутата приговорили к году ограничения свободы за убийство на охоте

Бывший депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин был приговорен к девяти месяцам ограничения свободы по делу о причинении смерти по неосторожности во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Депутату-миллионеру Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве

«Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности 30-летнему жителю поселка Озерновского Усть-Большерецкого района, а также в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Суд назначил Редькину наказание в виде ограничения свободы на год, с учетом времени, проведенного под домашним арестом, экс-депутату дали 9 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

По данным следствия, в августе прошлого года во время охоты Редькин случайно застрелил мужчину, находившегося поблизости, напоминает RT. Парламентарий сам признался в преступлении, заявив, что совершил выстрел, в сумерках перепутав пострадавшего с медведем, пишет Ura.ru. Раненый мужчина впоследствии скончался в больнице.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УбийствоСудДепутатыКамчатка
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