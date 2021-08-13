Депутату-миллионеру Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве
Депутату Камчатского краевого законодательного собрания Игорю Редькину предъявлено обвинение в убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Там подчеркнули, что следствие уже располагает достаточными данными, чтобы говорить об умышленном убийстве.
Кроме того, изучается версия, выдвинутая самим обвиняемым о совершении убийства по неосторожности. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, цель которых состоит в сборе доказательств.
Мужчина 30 лет из поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе Камчатки был смертельно ранен на свалке вечером 2 августа и скончался в больнице. Депутат Редькин выступил с публичным заявлением, признавшись, что стал «невольным виновником трагедии».
Согласно его версии, он узнал, что на свалку забрёл медведь, и решил его ликвидировать или отпугнуть ради безопасности местных жителей. Депутат утверждает, что узнал позднее о том, что попал в человека вместо зверя. Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил Редькина из партии. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Игорь Редькин занимает 20 место в рейтинге Forbes богатейших государственных служащих и депутатов в текущем году с доходами 715,7 млн рублей, в 2020 году он занимал 9 место с доходами в 1,44 млрд рублей.
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