Депутату-миллионеру Редькину предъявлено обвинение в умышленном убийстве

Депутату Камчатского краевого законодательного собрания Игорю Редькину предъявлено обвинение в убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета. Там подчеркнули, что следствие уже располагает достаточными данными, чтобы говорить об умышленном убийстве.

Кроме того, изучается версия, выдвинутая самим обвиняемым о совершении убийства по неосторожности. Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, цель которых состоит в сборе доказательств.

Мужчина 30 лет из поселка Озерновский в Усть-Большерецком районе Камчатки был смертельно ранен на свалке вечером 2 августа и скончался в больнице. Депутат Редькин выступил с публичным заявлением, признавшись, что стал «невольным виновником трагедии».

Согласно его версии, он узнал, что на свалку забрёл медведь, и решил его ликвидировать или отпугнуть ради безопасности местных жителей. Депутат утверждает, что узнал позднее о том, что попал в человека вместо зверя. Президиум регионального политсовета «Единой России» исключил Редькина из партии. Суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Игорь Редькин занимает 20 место в рейтинге Forbes богатейших государственных служащих и депутатов в текущем году с доходами 715,7 млн рублей, в 2020 году он занимал 9 место с доходами в 1,44 млрд рублей.

