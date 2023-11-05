Росрыболовство: цены на красную икру и горбушу скоро снизятся

Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены. Объем производства лососевой икры в январе-сентябре составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее стало известно, что цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

