Росрыболовство: цены на красную икру и горбушу скоро снизятся
В России объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина ведут к снижению цен на горбушу, которая у рыбаков уже потеряла в цене примерно в полтора раза, сообщает Росрыболовство.
Также ведомство прогнозирует удешевление красной икры. Отмечается, что рыбы много, и теперь надеяться, что ритейлеры отреагируют и также снизят цены. Объем производства лососевой икры в январе-сентябре составил 21,1 тысячи тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее стало известно, что цены на красную рыбу в России не падают, несмотря на рекордную добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru