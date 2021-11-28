На имущество актрисы Нины Руслановой может претендовать еще один наследник
Звукооператор Рафкат Габитов, с которым у актрисы Нины Руслановой был роман на протяжении 30 лет, может пополнить число претендентов на наследство: однокомнатную квартиру на московском Арбате стоимостью 25 миллионов рублей и дачу в Подмосковье. Об этом сообщается в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.
Дочь артистки Олеся Рудакова не признает Габитова в качестве супруга матери.
«У Нины Ивановны был только один муж, и он — мой папа. Больше никаких официальных мужей у нее не было», — заявила Рудакова.
Кастинг-директор Ирина Павлова назвала брак Руслановой и Габитова гостПетербург и Москву. По ее мнению, Габитов вряд ли заявит о правах на наследство из-за природной скромности.
Нина Русланова умерла 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru