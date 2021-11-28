На имущество актрисы Нины Руслановой может претендовать еще один наследник

Дочь артистки Олеся Рудакова не признает Габитова в качестве супруга матери.

«У Нины Ивановны был только один муж, и он — мой папа. Больше никаких официальных мужей у нее не было», — заявила Рудакова.

Кастинг-директор Ирина Павлова назвала брак Руслановой и Габитова гостПетербург и Москву. По ее мнению, Габитов вряд ли заявит о правах на наследство из-за природной скромности.

Нина Русланова умерла 21 ноября на 76-м году жизни. Причиной смерти стал COVID-19.

