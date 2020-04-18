На грифонов Банковского моста в Санкт-Петербурге надели маски

Защитные маски на грифонах Банковского моста в Санкт-Петербурге стали двойным символом – хрупкости мира в период коронавируса. Их надели на скульптуры в преддверии Международного дня охраны памятников и достопримечательных мест, а позднее сняли, пояснили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) северной столицы.

«Объявленная ИКОМОС тема 18 апреля этого года "Совместные культуры, совместное наследие, совместная ответственность" в нынешних условиях звучит особенно актуально. Эти слова наполнены смыслом, который мы пару месяцев назад представить не могли. Надев к Международному дню охраны памятников на грифонов защитные маски, мы хотим обратить внимание на хрупкость человеческой жизни и материальной культуры», - цитирует председателя КГИОП Сергея Макарова РИА Новости.

Отмечается, что грифоны в ходе акции не пострадали – маски на скульптуры надевали специалисты.

Напомним, Санкт-Петербург стал первым городом, включенным ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Пешеходный Банковский мост через канал Грибоедова является памятником мостостроительной архитектуры первой четверти XIX века. Строение прославилось благодаря почти трехметровым фигурам крылатых львов (грифонов), созданным скульптором Павлом Соколовым и отлитых из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе.

