Фотовыставку о благоустройстве Москвы открыли на Тверском бульваре

Власти Москвы организовали фотовыставку о комплексном благоустройстве столицы. На снимках представлены более чем 10 тысяч преображенных объектов – отремонтированные дома, дороги, новые скверы и детские и спортивные площадки.

Депутат МГД: Благоустройство в формате «от дома до дома» поможет в создании современных пешеходных зон

Фотопроект стал благодарностью тем, кто участвует в создании комфортной городской среды, отмечают в администрации столицы.

«Наши специалисты провели первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста, в рекордные сроки обновили дорожное покрытие главной магистрали города на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, благоустроили набережные острова Балчуг, завершили очередной этап создания «Парка Яуза». Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы», - подчеркивается в паблике «Городское хозяйство Москвы».

Отмечается, что выставка объектов, сфотографированных в разных районах Москвы, продлится до конца месяца.

Напомним, до 2010 года в Москве была одна пешеходная зона – улица Арбат и 130 парков. За 10 лет число парковых территорий выросло до 886, благоустроены 441 улица и общественное пространство, приведены в порядок 36 набережных Москвы-реки.

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ФОТО: t.me/kgh_moscow
ТЕГИ:БлагоустройствоМоскваФотографииФотовыставка
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