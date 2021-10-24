Фотовыставку о благоустройстве Москвы открыли на Тверском бульваре
Власти Москвы организовали фотовыставку о комплексном благоустройстве столицы. На снимках представлены более чем 10 тысяч преображенных объектов – отремонтированные дома, дороги, новые скверы и детские и спортивные площадки.
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Фотопроект стал благодарностью тем, кто участвует в создании комфортной городской среды, отмечают в администрации столицы.
«Наши специалисты провели первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста, в рекордные сроки обновили дорожное покрытие главной магистрали города на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, благоустроили набережные острова Балчуг, завершили очередной этап создания «Парка Яуза». Новый облик обрели более 100 знаковых и парковых территорий во всех округах столицы», - подчеркивается в паблике «Городское хозяйство Москвы».
Отмечается, что выставка объектов, сфотографированных в разных районах Москвы, продлится до конца месяца.
Напомним, до 2010 года в Москве была одна пешеходная зона – улица Арбат и 130 парков. За 10 лет число парковых территорий выросло до 886, благоустроены 441 улица и общественное пространство, приведены в порядок 36 набережных Москвы-реки.
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