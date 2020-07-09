На «фиолетовой» ветке столичного метро проведут эксперимент по снижению тарифов

Эксперимент по снижению тарифов на 30% или 50% вне часа пик власти Москвы планируют провести с сентября на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, эксперимент продлится от 8 до 10 месяцев.

Его главной целью, по словам Ликсутова, является создание дополнительной опции передвижения на метро для тех пассажиров, которые смогут подстроить под нее свои графики. Заммэра также подчеркнул, что в том случае, если в ходе эксперимента удастся перераспределить нагрузку на линию, власти столицы рассмотрят возможность внедрения этой практики на других загруженных линиях городского транспорта, отмечает Москва 24.

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Между тем, в начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Большая кольцевая линия (БКЛ) метро построена на 54%. Об этом он рассказал в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» БКЛ.

Градоначальник отметил, что большое кольцо все больше начинает обретать «реальные черты». По его словам, северо-восточный участок БКЛ соединит Некрасовскую ветку и участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка».

Строительство участка БКЛ метро от станции «Нижегородская» до «Савеловской» стартовало в 2015 году. Длина этого участка составляет 14 км. На нем появятся семь станций, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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