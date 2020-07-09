На «фиолетовой» ветке столичного метро проведут эксперимент по снижению тарифов

Эксперимент по снижению тарифов на 30% или 50% вне часа пик власти Москвы планируют провести с сентября на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, эксперимент продлится от 8 до 10 месяцев.

Его главной целью, по словам Ликсутова, является создание дополнительной опции передвижения на метро для тех пассажиров, которые смогут подстроить под нее свои графики. Заммэра также подчеркнул, что в том случае, если в ходе эксперимента удастся перераспределить нагрузку на линию, власти столицы рассмотрят возможность внедрения этой практики на других загруженных линиях городского транспорта, отмечает Москва 24.