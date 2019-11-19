На дорогах Подмосковья запретят «лихачить»

На некоторых региональных дорогах Московской области в 2020 году снизят максимально допустимую скорость. Об этом заявили в областном Минтрансе, подчеркнув, что в течение двух лет в регионе обустроили более 120 региональных дорог. Там появились новые металлические ограждения, дорожные знаки и «лежачие полицейские», а также обновленная разметка, дополнительное освещение и пешеходные переходы.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», в областном Минтрансе подчеркнули, что после дополнительного обследования дорог будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима. Это делается в целях повышения безопасности.

Добавим, новый скоростной режим планируется ввести в первом-втором кварталах следующего года.