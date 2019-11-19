На дорогах Подмосковья запретят «лихачить»
На некоторых региональных дорогах Московской области в 2020 году снизят максимально допустимую скорость. Об этом заявили в областном Минтрансе, подчеркнув, что в течение двух лет в регионе обустроили более 120 региональных дорог. Там появились новые металлические ограждения, дорожные знаки и «лежачие полицейские», а также обновленная разметка, дополнительное освещение и пешеходные переходы.
Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», в областном Минтрансе подчеркнули, что после дополнительного обследования дорог будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима. Это делается в целях повышения безопасности.
Добавим, новый скоростной режим планируется ввести в первом-втором кварталах следующего года.
Кстати, в начале ноября во время пресс-конференции НСН заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов рассказал, сколько человек погибли на дорогах из-за превышения скорости в России.
«В этом году за 9 месяцев было выписано всего 11 миллионов постановлений о превышении скорости, из них 97% - это незначительное скорости от 20 до 40 км/ч. При этом в 35 тысячах случаях скорость превышалась выше 60 км/ч. За 9 месяцев этого года было чуть больше 300 ДТП с погибшими из-за превышения скорости, 35 человек погибли», - заявил он.
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