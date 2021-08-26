Мясников: Коллективного иммунитета к COVID-19 не будет

Коллективного иммунитета, который позволит остановить распространение коронавируса, достигнуть не удастся. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, на Западе начинается четвертая волна COVID-19, при этом скорость распространения инфекции в странах с высокой долей привитых граждан «практически не уменьшилась по сравнению с предыдущими волнами».

«Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Вместе с тем медик подчеркнул, что индивидуальный иммунитет эффективно защищает человека от COVID-19. Мясников отметил, что процент смертности в странах с высоким уровнем вакцинации стал на порядок ниже, пишет «Свободная пресса».

По словам медика, благодаря вакцинации течение болезни становится более легким, и вероятность летального исхода снижается, отмечает РИА ФАН.

