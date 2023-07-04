МВД утвердило порядок ограничения права на управление транспортом за неявку в военкомат

МВД утвердило порядок ограничения прав на управление транспортом для россиян, имеющих ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки в военкомат по повестке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

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В документе отмечается, что право на управление транспортными средствами в отношении физлица ограничивается при поступлении решения о «принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Соответствующие меры указываются в едином реестре сведений о подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, состоящих на учете и не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

В течение суток с момента поступления в территориальный орган МВД решения о принятии ограничений права на управление транспортом данные об этом поступают в информационную систему Госавтоинспекции.

«При поступлении ... решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются», — отмечается в приказе.

Ранее в Минобороны предложили разрешить россиянам становиться на воинский учет или сниматься с него без явки в военкомат, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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