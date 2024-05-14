МВД усилит контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ

Министерство внутренних дел РФ усилит контроль за пребыванием в стране иностранных граждан. Как пишет ТАСС, об этом заявил кандидат на должность главы ведомства Владимир Колокольцев.

В Липецкой области мигрантам запретили работать в логистике и такси

По его словам, МВД готовит миграционную реформу, при проведении которой «нельзя вдаваться в крайности и допустить роста ксенофобии».

Также он отметил, что доля совершенных иностранцами преступлений составляет только 4% от общего массива.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что «попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов» будут пресекаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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