МВД усилит контроль за пребыванием иностранных граждан в РФ
Министерство внутренних дел РФ усилит контроль за пребыванием в стране иностранных граждан. Как пишет ТАСС, об этом заявил кандидат на должность главы ведомства Владимир Колокольцев.
По его словам, МВД готовит миграционную реформу, при проведении которой «нельзя вдаваться в крайности и допустить роста ксенофобии».
Также он отметил, что доля совершенных иностранцами преступлений составляет только 4% от общего массива.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что «попытки ряда сил нагнетать ситуацию вокруг мигрантов» будут пресекаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru