МВД: ряд рэперов исключили из репертуара песни о наркотиках

Статс-секретарь - замглавы Министерства внутренних дел Игорь Зубов заявил, что некоторые известные исполнители исключили песни о наркотиках из своего репертуара, пишут СМИ.

Джанго считает, что рэперы Face и Oxxxymiron завербованы спецслужбами Запада

По словам представителям ведомства, рэперы уведомили об этом полицию. Имен исполнителей замглавы МВД не назвал.

Зубов ранее сообщил, что исполняющие песни о наркотиках рэперы могут попасть под уголовную ответственность.

Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) 28 марта выступил с концертом в переходе на станции «Курская» московского метро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:НаркотикиРэперыМВД РФ

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