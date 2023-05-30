МВД: ряд рэперов исключили из репертуара песни о наркотиках
30 мая 202319:29
Статс-секретарь - замглавы Министерства внутренних дел Игорь Зубов заявил, что некоторые известные исполнители исключили песни о наркотиках из своего репертуара, пишут СМИ.
По словам представителям ведомства, рэперы уведомили об этом полицию. Имен исполнителей замглавы МВД не назвал.
Зубов ранее сообщил, что исполняющие песни о наркотиках рэперы могут попасть под уголовную ответственность.
Рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) 28 марта выступил с концертом в переходе на станции «Курская» московского метро, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru