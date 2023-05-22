Джанго считает, что рэперы Face и Oxxxymiron завербованы спецслужбами Запада

Музыкант Джанго (Алексей Поддубный) считает, что покинувшие Россию рэперы Face (Иван Дремин) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) (два последних признаны в РФ иностранными агентами) попали под влияние западных спецслужб.

Джанго предложил создать комиссию по отбору артистов, желающих выступать в зоне СВО

Джанго утверждает, что «все не просто так» и спецслужбы якобы собираются использовать рэперов «для раскачки ситуации внутри России». Об этом он сказал в интервью «НеОруэлл».

По мнению музыканта, рэп в целом превратился в «рекламу наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения». Джанго назвал это сатанизмом и призвал наводить порядок в сфере культуры.

В феврале 2023 года Джанго предложил создать комиссию по отбору артистов, желающих выступать в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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