Джанго считает, что рэперы Face и Oxxxymiron завербованы спецслужбами Запада

Джанго утверждает, что «все не просто так» и спецслужбы якобы собираются использовать рэперов «для раскачки ситуации внутри России». Об этом он сказал в интервью «НеОруэлл».

По мнению музыканта, рэп в целом превратился в «рекламу наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения». Джанго назвал это сатанизмом и призвал наводить порядок в сфере культуры.

В феврале 2023 года Джанго предложил создать комиссию по отбору артистов, желающих выступать в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







