МВД РФ объявило в розыск журналиста Олега Кашина

МВД России объявило в розыск публициста Олега Кашина (признан в РФ иноагентом). Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск по статье УК

В карточке говорится, что журналист был объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно - не уточняется.

«Кашин Олег Владимирович. 17.06.1980. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска.

Журналист с 2013 года он находится в эмиграции и проживает в Великобритании.

Ранее в отношении правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) завели уголовное дело о призывах к терроризму. По данным СМИ, поводом для этого стало её интервью Кашину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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