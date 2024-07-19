МВД РФ объявило в розыск журналиста Олега Кашина

В карточке говорится, что журналист был объявлен в розыск по уголовной статье. По какой именно - не уточняется.



«Кашин Олег Владимирович. 17.06.1980. Разыскивается по статье УК», — указано в базе розыска.

Журналист с 2013 года он находится в эмиграции и проживает в Великобритании.

Ранее в отношении правнучки советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) завели уголовное дело о призывах к терроризму. По данным СМИ, поводом для этого стало её интервью Кашину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

