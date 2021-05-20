МВД продлит срок пребывания мигрантам до 90 дней

МВД России может продлить срок пребывания в стране до 90 дней мигрантам, которые не могут выехать из-за прекращения сообщения с их государствами, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

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Для того, чтобы находиться в России на законных основаниях, мигрантам нужно подать заявление в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции МВД по месту фактического пребывания. В ведомстве отметили, что для вывоза иностранных граждан в страны, с которыми не возобновлено сообщение, организован порядок согласования рейсов через государственные границы, сообщил РЕН ТВ.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволил мигрантам временно остаться в стране и продолжить работать. Иностранцам, которые долго находились в РФ нелегально, позволили урегулировать свой правовой статус.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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