МВД продлит срок пребывания мигрантам до 90 дней
МВД России может продлить срок пребывания в стране до 90 дней мигрантам, которые не могут выехать из-за прекращения сообщения с их государствами, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Для того, чтобы находиться в России на законных основаниях, мигрантам нужно подать заявление в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции МВД по месту фактического пребывания. В ведомстве отметили, что для вывоза иностранных граждан в страны, с которыми не возобновлено сообщение, организован порядок согласования рейсов через государственные границы, сообщил РЕН ТВ.
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволил мигрантам временно остаться в стране и продолжить работать. Иностранцам, которые долго находились в РФ нелегально, позволили урегулировать свой правовой статус.
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