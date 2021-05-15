В Петербурге мигранты устроили массовое побоище
В Петербурге несколько десятков человек оказались в полицейском участке Приморского района после массовой драки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Известно, что в субботу вечером на пересечении улиц Вербная и Репищева около 100 приезжих устроили массовую драку. По словам очевидцев, мигранты использовали арматуру и дубинки.
Полиция на месте инцидента задержала 45 человек, которых доставили в участок для дальнейших разбирательств, сообщает источник агентства.
Подробности происшествия уточняются.
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