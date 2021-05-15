В Петербурге мигранты устроили массовое побоище

Известно, что в субботу вечером на пересечении улиц Вербная и Репищева около 100 приезжих устроили массовую драку. По словам очевидцев, мигранты использовали арматуру и дубинки.

Полиция на месте инцидента задержала 45 человек, которых доставили в участок для дальнейших разбирательств, сообщает источник агентства.

Подробности происшествия уточняются.

