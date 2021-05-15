В Петербурге мигранты устроили массовое побоище

В Петербурге несколько десятков человек оказались в полицейском участке Приморского района после массовой драки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На границе РФ и Казахстана прошли столкновения мигрантов

Известно, что в субботу вечером на пересечении улиц Вербная и Репищева около 100 приезжих устроили массовую драку. По словам очевидцев, мигранты использовали арматуру и дубинки.

Полиция на месте инцидента задержала 45 человек, которых доставили в участок для дальнейших разбирательств, сообщает источник агентства.

Подробности происшествия уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ПолицияСанкт-ПетербургМигрантыДрака
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры