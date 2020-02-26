МВД показало двух роботов-полицейских

Два робота-полицейских были представлены в ходе расширенного заседания коллегии МВД России в среду, 26 февраля.

Один из представленных аппаратов с рабочим названием «Скорпион» способен патрулировать улицы, сообщает ТАСС. Он оснащен системой распознавания лиц и речи. Полученные таким образом данные отправляются полицейским на пульт управления. В случае необходимости «Скорпион» может догнать преступника или захватить его, выстрелив сеткой, пишет «Газета.ру».

Второй робот-полицейский сможет следить за порядком в людных помещениях. Кроме системы распознавания лиц он оснащен системой идентификации по отпечаткам пальцев и сканером документов.

Когда роботы поступят на работу в правоохранительные органы, не сообщается.

Сегодня на коллегии ведомства президент России Владимир Путин потребовал от МВД жёстко реагировать на факты произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. По словам российского лидера, от таких работников необходимо избавляться.

