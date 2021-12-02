МВД начало проверку Netflix на пропаганду ЛГБТ
Министерство внутренних дел России проводит проверку сервиса Netflix после жалоб на запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что подробные комментарии специалисты смогут дать только после окончания проверки и всех экспертиз.
Ранее в МВД обратилась общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Она попросила проверить стриминговый сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних в фильмах и сериалах, где стоит возрастное ограничение «16+».
Если МВД подтвердит нарушение закона, Netflix грозит один миллион рублей штрафа и приостановка деятельности в России на срок до трёх месяцев.
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