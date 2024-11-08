МВД: Из России выдворят 20 тысяч мигрантов в рамках операции «Нелегал-2024»

По ее словам, в рамках операции выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Также было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, и еще 684 уголовных дела по другим составам, касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что в стране более чем вдвое увеличилось число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Он отметил, что все ведомства активизировали работу по этому направлению, напоминает «Радиоточка НСН».

