МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав

Планируется, что сведения о выданных документах будут передаваться в цифровой профиль гражданина на портале госуслуг, пишет РИА ФАН. Передача будет осуществляться с помощью витрины данных ГИБДД, отмечает RT.

Ранее стало известно, что с 29 июня вступит в силу закон об упрощенной идентификации россиян. Организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или имуществом, смогут использовать для идентификации клиентов водительские права.

В мае банки обратились к МВД с просьбой доработать сервис для автоматизированной проверки номеров водительских удостоверений и реализовать подтверждение подлинности данных в Единой системе идентификации и аутентификации.

