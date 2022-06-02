МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
МВД совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ создает новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.
Планируется, что сведения о выданных документах будут передаваться в цифровой профиль гражданина на портале госуслуг, пишет РИА ФАН. Передача будет осуществляться с помощью витрины данных ГИБДД, отмечает RT.
Ранее стало известно, что с 29 июня вступит в силу закон об упрощенной идентификации россиян. Организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или имуществом, смогут использовать для идентификации клиентов водительские права.
В мае банки обратились к МВД с просьбой доработать сервис для автоматизированной проверки номеров водительских удостоверений и реализовать подтверждение подлинности данных в Единой системе идентификации и аутентификации.
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