МВД: Дорожный конфликт – причина массовых беспорядков в Казахстане

Дорожный конфликт спровоцировал возникновение массовых беспорядков на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Алексея Калайчиди.

«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. (...) Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — пояснил представитель МВД.