МВД: Дорожный конфликт – причина массовых беспорядков в Казахстане
Дорожный конфликт спровоцировал возникновение массовых беспорядков на юге Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра внутренних дел страны Алексея Калайчиди.
«Одни ехали по дороге прямо — трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. (...) Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте», — пояснил представитель МВД.
Видео с потасовкой оказалось в соцсетях и вызвала ажиотаж среди молодежи, что спровоцировало массовую драку, добавил Калайдичи.
Напомним, в результате беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана погибли десять и госпитализированы 50 человек, еще 50 задержаны. Повреждены в ходе пожаров 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Открыты два временных пункта для пострадавших – в мечети и детском саду, где организовано трехразовое питание.
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