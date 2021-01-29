Мужчина, бросивший в полицейского бутылку в Красноярске, попросил прощения

Ведомство отмечают, что подозреваемым оказался 23-летний местный житель. В настоящий момент в его отношении началась доследственная проверка.



Мужчина был задержан по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По данным МВД, 23 января на несогласованной акции он бросал в полицейских тяжелые куски снега и бутылку. В сообщении указано, что нападавший попал сотруднику бутылкой в голову.