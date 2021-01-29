Мужчина, бросивший в полицейского бутылку в Красноярске, попросил прощения

Мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского во время незаконного митинга в Красноярске,принес извинения и призвал россиян не принимать участия в несанкционированных акциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МВД.

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Ведомство отмечают, что подозреваемым оказался 23-летний местный житель. В настоящий момент в его отношении началась доследственная проверка.

Мужчина был задержан по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. По данным МВД, 23 января на несогласованной акции он бросал в полицейских тяжелые куски снега и бутылку. В сообщении указано, что нападавший попал сотруднику бутылкой в голову.

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Фото: 24.мвд.рф
ТЕГИ:ПолицияНесанкционированный МитингКрасноярск
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