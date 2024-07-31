Муж Бакальчук пообещал не давать ее в обиду после иска о разводе

Татьяна Бакальчук никогда бы не объявила о разводе через соцсети, заявил в своем Telegram-канале муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук.

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Он уточнил, что ему неизвестно, кто на данный момент оказывает воздействие на предпринимателя. Также добавил, что урегулировать вопрос поможет только прямой личный разговор без посредников.

«Я надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду», - также написал он.

Ранее стало известно, что Бакальчук подала в суд заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. По словам предпринимательницы, брак давно «дал трещину», решение не является спонтанным, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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