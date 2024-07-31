Муж Бакальчук пообещал не давать ее в обиду после иска о разводе

Он уточнил, что ему неизвестно, кто на данный момент оказывает воздействие на предпринимателя. Также добавил, что урегулировать вопрос поможет только прямой личный разговор без посредников.

«Я надеюсь, что Татьяна способна услышать меня и наших детей. Мы не дадим ее в обиду», - также написал он.

Ранее стало известно, что Бакальчук подала в суд заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком. По словам предпринимательницы, брак давно «дал трещину», решение не является спонтанным, напоминает «Радиоточка НСН».

