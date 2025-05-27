Мутко: В РФ может вдвое вырасти количество кредитов по семейной ипотеке

В кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ) он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать возможность расширения данной программы на семьи с детьми до 14 лет.

«Сейчас по программе выдается около 400 тысяч кредитов. В случае принятия решения о расширении... количество может вырасти минимум вдвое», - отметил Мутко.

Он добавил, что для этого потребуется допфинансирование в размере примерно 500 млрд рублей.

Ранее Мутко заявил, что льготная ипотека позволила купить жильё 3,8 млн российских семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».