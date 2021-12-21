Мутко рассказал, как изменятся цены на жилье в 2022 году
Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценил стоимость жилья в регионах в 2022 году, сообщает РБК.
По его словам, стоимость жилья войдет «в нормальный цикл». По словам главы компании, рост цен на жилье не превысит уровень инфляции, а в некоторых субъектах даже остановится. Однако этого необходимо ждать лишь в том случае, если меры правительства и ЦБ РФ остановят рост инфляции.
Как отметил Мутко, рост цен на жилье произошел как с введением льготной ипотеки, так и с ростом себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.
Тем временем, стоимость аренды жилья в крупных городах России за год выросла на 31%. Средняя цена съемного жилья по стране составила 23 тысячи рублей. При этом наибольший рост стоимости отмечается в сегменте однокомнатных квартир в Москве, Казани, Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске.
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