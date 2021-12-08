Калининградский губернатор назвал неадекватными цены на жилье в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал неадекватными цены на жилье, сложившиеся в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе прямой линии с жителями региона он подчеркнул, что 100 тысяч рублей за квадратный метр при среднем заработке в 39,5 тысяч рублей является неадекватно. Он добавил, что, к сожалению, не имеет возможности влиять на макроэкономику.

По словам Алиханова, власти области занимаются вопросами обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Также он призвал местных застройщиков создавать программы для молодежи, чтобы обеспечить доступность жилья.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЦеныЖильеКалининград
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