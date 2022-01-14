Мурашко призвал россиян не лечить COVID-19 антибиотиками

Об опасности самолечения коронавируса заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он призвал не использовать антибактериальные препараты при заболевании COVID-19, особенно не давать их детям.

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Глава Минздрава подчеркнул, что эта терапия не принесет никакого положительного эффекта, а лишь, наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача.

«Прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков», - обратился к населению страны Мурашко.

Он также посоветовал, в случае болезни ребенка, ухаживающий за ним родитель должен перейти на режим больничного листа. Это снизит риски для его коллег на рабочем месте, добавил министр.

Ранее Мурашко предупредил об ударе «омикрона» по детям и беременным.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ДетиЛечениеКоронавирусМинздрав
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