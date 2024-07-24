Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет
Ощущение жизни у граждан России сместилось приблизительно на 10 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что 40-летние россияне сейчас находятся в более лучшей форме по сравнению с их родителями в этом же возрасте.
«А те, кто достиг 50-ти лет, чувствуют себя как сорокалетние», - подчеркнул министр.
По его словам, к таким результатам привело нормальное развитие здравоохранения и отношение граждан к своему здоровью.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что поставлена задача достичь продолжительности жизни в России в 78 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Снуп Догг стал факелоносцем на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже
- Томас Бах переизбран членом МОК
- Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет
- В армии законопроект об аресте за смартфоны назвали «кнутом для командиров»
- Гастроэнтеролог Сухорукова: В ресторанах фастфуда можно найти полезные блюда
- Директор ФСБ: Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию
- Премьера сериала «Столыпин» состоится на кинофестивале в Выборге
- В Бурятии трое пятилетних детей сбежали из детсада
- РФПИ: Российский электрокар «Атом» хотят продавать в Китае
- СМИ: Селин Дион получит $2 миллиона за выступление на открытии Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru