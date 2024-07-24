Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет

Он отметил, что 40-летние россияне сейчас находятся в более лучшей форме по сравнению с их родителями в этом же возрасте.

«А те, кто достиг 50-ти лет, чувствуют себя как сорокалетние», - подчеркнул министр.

По его словам, к таким результатам привело нормальное развитие здравоохранения и отношение граждан к своему здоровью.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что поставлена задача достичь продолжительности жизни в России в 78 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

