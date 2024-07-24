Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет

Ощущение жизни у граждан России сместилось приблизительно на 10 лет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

Мурашко: В Россию стало приезжать больше туристов на лечение

Он отметил, что 40-летние россияне сейчас находятся в более лучшей форме по сравнению с их родителями в этом же возрасте.

«А те, кто достиг 50-ти лет, чувствуют себя как сорокалетние», - подчеркнул министр.

По его словам, к таким результатам привело нормальное развитие здравоохранения и отношение граждан к своему здоровью.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что поставлена задача достичь продолжительности жизни в России в 78 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ВозрастЗдоровьеРоссиянеМинздрав

Горячие новости

Все новости

партнеры