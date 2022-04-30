Мурашко: Объемы оказания плановой медпомощи восстановят после 12 мая

Как отметил глава Минздрава, более 40 тысяч коек в российских медучреждениях еще функционируют как ковидные.

«Но мы планируем, что после 12 числа мы фактически основные объемы все восстановим», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр указал, что плановая высокотехнологичная помощь уже восстановлена до допандемийного уровня.

