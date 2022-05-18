МТС планирует купить еще один видеосервис
18 мая 202220:44
Компания МТС ведет переговоры по покупке онлайн-кинотеатра ivi. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как отмечает газета, онлайн-кинотеатр является крупнейшим по выручке в РФ. По оценкам экспертов, стоимость может варьироваться в пределах $1–1,2 млрд.
Отмечается, что акционеры ivi в случае продажи могут вернуть инвестиции после неудачи провести запланированное IPO, а МТС сможет стать активным участником этого рынка.
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18 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru