Москвичка оспаривает в суде законность системы распознавания лиц
Иск с требованием признать незаконным использование системы распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения подан в Савёловский суд Москвы, сообщают «Ведомости». Заявительницей выступила москвичка Алёна Попова.
Как рассказал юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, представляющий интересы Поповой, активистка настаивает на том, что обработка биометрических данных человека без его письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь, отмечает Ura.ru.
Добавим, решение подать в суд Попова приняла после того, как Тверской суд столицы оштрафовал её на 20 тысяч рублей за пикет у здания Госдумы. В суде рассмотрели записи с камер наблюдения, на которых было увеличено в 32 раза изображение с лицом активистки. Она утверждает, что для этого была использована система распознавания лиц.
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