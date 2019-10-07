Москвичка оспаривает в суде законность системы распознавания лиц

Добавим, решение подать в суд Попова приняла после того, как Тверской суд столицы оштрафовал её на 20 тысяч рублей за пикет у здания Госдумы. В суде рассмотрели записи с камер наблюдения, на которых было увеличено в 32 раза изображение с лицом активистки. Она утверждает, что для этого была использована система распознавания лиц.

