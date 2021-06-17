Москвичей предупредили об аномальной жаре 19-22 июня
Гидрометцентр опубликовал сообщение с предупреждением для москвичей об аномальной жаре 19-22 июня.
Сообщается, что температура воздуха приблизится к 30-33 градусам тепла, горожан ждет солнечная погода.
Поэтому отмечается, что необходимо позаботиться о защите кожи и стараться не попадать под прямые солнечный лучи.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что Взрослому человеку рекомендуется загорать не более 15-20 минут в день.
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