Москвичей предупредили об аномальной жаре 19-22 июня

Гидрометцентр опубликовал сообщение с предупреждением для москвичей об аномальной жаре 19-22 июня.

Сообщается, что температура воздуха приблизится к 30-33 градусам тепла, горожан ждет солнечная погода.

Поэтому отмечается, что необходимо позаботиться о защите кожи и стараться не попадать под прямые солнечный лучи.

Врач рассказал, как загорать правильно

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что Взрослому человеку рекомендуется загорать не более 15-20 минут в день.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:Погода В МосквеЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры