В мэрии Москвы предупредили о гололедице
Температура воздуха предстоящей ночью в Москве, по прогнозу синоптиков, опустится ниже нулевой отметки, что приведет к возникновению гололедицы, предупредили жителей столицы в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В мэрии Москвы призвали пешеходов быть внимательнее на улице, а водителей - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на субботу, 8 апреля, в городе может похолодать до - 1 градуса.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам майское тепло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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