В мэрии Москвы предупредили о гололедице

Температура воздуха предстоящей ночью в Москве, по прогнозу синоптиков, опустится ниже нулевой отметки, что приведет к возникновению гололедицы, предупредили жителей столицы в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Вильфанд пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в выходные

В мэрии Москвы призвали пешеходов быть внимательнее на улице, а водителей - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на субботу, 8 апреля, в городе может похолодать до - 1 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам майское тепло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ВодителиПешеходыМоскваГололед

Горячие новости

Все новости

партнеры