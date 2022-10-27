Москвичей бесплатно научат разделять отходы

Жители Москвы смогут освоить раздельный сбор отходов на бесплатном спецкурсе. Его запускает с 14 ноября популярная образовательная платформа – онлайн-школа Тины Канделаки. Все желающие научатся осознанному потреблению — личному и корпоративному, правильной сортировке мусора на два контейнера дома и на работе.



Авторы инициативы – журналист Тина Канделаки и экопросветитель Роман Саблин – планируют развивать экологическую культуру москвичей и учить их правильно использовать инфраструктуру для раздельного сбора отходов в столице.



Бесплатный онлайн-курс состоит из семи лекций по 15 – 20 минут. Цель социальной инициативы – научить москвичей пользоваться той инфраструктурой, которую обеспечивает город: синим контейнером для вторсырья и серым – для смешанных отходов. Отходы из них забираются разными мусоровозами с наклейками соответствующих цветов.



Все участники освоят простые и понятные правила сортировки, научатся осознанно относиться к переработке отходов, выбирать действительно экологичные продукты, узнают о программе раздельного накопления отходов в Москве и об их дальнейшей переработке.

