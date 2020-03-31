Москвичам предстоит пережить самую холодную ночь нерабочей недели

Предстоящая ночь в столице станет самой холодной на текущей неделе. Как отметили в Гидрометцентре, в тёмное время суток столбики термометра могут опуститься до отметки -9℃, эти показатели ниже нормы на 2–3℃. В области ожидается до 11 градусов мороза, пишет сайт "Подмосковье Сегодня". Кроме того, синоптики предупредили, что в столичном регионе ожидается усиление ветра. Местами его порывы могут составить до 12–17 м/c. Кроме того, Кроме того, по прогнозам метеорологов, к 1 апреля в Москве может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега.