Москвичам предстоит пережить самую холодную ночь нерабочей недели

Предстоящая ночь в столице станет самой холодной на текущей неделе. Как отметили в Гидрометцентре, в тёмное время суток столбики термометра могут опуститься до отметки -9℃, эти показатели ниже нормы на 2–3℃. В области ожидается до 11 градусов мороза, пишет сайт "Подмосковье Сегодня". Кроме того, синоптики предупредили, что в столичном регионе ожидается усиление ветра. Местами его порывы могут составить до 12–17 м/c. Кроме того, Кроме того, по прогнозам метеорологов, к 1 апреля в Москве может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега.

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Ранее НСН писала, что московских автомобилистов призвали воздержаться от поездок на летней резине из-за гололедицы. С такой рекомендацией выступили в Центре организации дорожного движения. Кроме того, столичным водителям напоминают об обязательном соблюдении дистанции и ПДД. Специалисты подчёркивают, что в условиях плохой видимости увеличивается вероятности попасть в мелкое ДТП.

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ФОТО: pixabay.com
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