Москвичам пообещали по-летнему теплые выходные

Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми. В Гидрометцентре подчеркнули, что столбики термометров смогут дотянуться до отметки +26 градусов. При этом, как заявили синоптики, и начало следующей недели в Москве также будет теплым. Так, в понедельник, 24 августа, днем воздух может прогреться до +27, отмечают Известия.