Москвичам пообещали по-летнему теплые выходные
Предстоящие выходные в столичном регионе будут по-летнему теплыми. В Гидрометцентре подчеркнули, что столбики термометров смогут дотянуться до отметки +26 градусов. При этом, как заявили синоптики, и начало следующей недели в Москве также будет теплым. Так, в понедельник, 24 августа, днем воздух может прогреться до +27, отмечают Известия.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в сентябре в целом будет около или выше нормы. При этом, по прогнозам специалиста, возможен дефицит осадков. От детальных прогнозов на отдельные дни Вильфанд отказался, отметив, что они пока невозможны, пишет Ura.ru.
В Москве температура сентября в среднем окажется выше 11 градусов, отметил Вильфанд.
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