Снегопад не отменяется: Синоптики рассказали о похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что специалисты заранее сумели предсказать сроки понижения температуры.

«Это похолодание говорит о том, что температура приходит в норму, она приближается к своим климатическим значениям. Именно такой она и должна быть, если сравнивать её с усреднёнными за большой промежуток времени значениями. Понижение температуры связано с тем, что над Атлантикой, далеко от центра европейской части России, сформировался мощный антициклон. Он настолько большой, что свое влияние распространяет и на Европу, и на российскую территорию. Сейчас центр европейской части России находится на восточной периферии этого антициклона. Антициклон — неоднородное по температурному режиму образование. Его восточная часть холодная, именно потому, что по ней перемещаются северные воздушные потоки», - объяснил он.

По словам специалиста, уже к вечеру понедельника в столице ожидается снегопад. Температура будет снижаться и до среды, а к концу недели должно снова потеплеть.

«Осадки должны были быть заметны сегодня к полудню. Они не отменяются и обязательно будут к вечеру. Поздним вечером снег начнётся в северо-западных районах, и в течение ночи он будет усиливаться. Завтра тоже будет снег. Эпицентр снежных зарядов будет перемещаться с северо-запада на юго-восток. Земля покроется снежным покрывалом. Сегодня ночью будет понижение до 4-6 градусов со знаком минус. А по области даже до минус 9. И завтра днём, после полудня, самые высокие температуры будут отрицательные, минус 1-3 градуса.

Похолодание будет продолжаться и в ночь на 1 апреля. С одной стороны, будет продолжаться поступление полярных, холодных воздушных масс, а с другой стороны, давление начнёт повышаться, и облаков в среду будет мало. И ночью при малооблачном небе начнёт выхолаживаться подстилающая поверхность, будет понижаться температура воздуха. В ночь на 1 апреля будет минус 6...8 градусов, по области до минус 11 градусов. Но днём при переменной облачности уже солнышко будет оказывать своё влияние, и дневные температуры станут положительными: +3...+5. А затем - каждый день повышение температуры на два градуса, и в пятницу-субботу прогнозируем около +8...+10 градусов», - отметил Вильфанд в беседе с НСН.

Нынешнее похолодание будет кратковременным и не окажет негативного влияния ни на зацветающие деревья, ни на вегетацию озимых культур, полагает он.

