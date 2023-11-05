Москвич потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
5 ноября 202319:29
Планировавший полететь в Мексику москвич потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines, передает портал Msk1.ru.
Москвич вместе с женой должны были вылететь 4 ноября в Стамбул. Супруги планировали добраться до Мексики стыковочным рейсом.
При этом пара приобрела невозвратные билеты через агрегатор. По словам москвича, авиакомпания не предложила способов решения проблемы.
Летевший из Якутии в Москву самолет 27 октября незапланированно сел в аэропорту Перми, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Джокович выиграл 40-й «Мастерс» и обновил собственный рекорд
- Москвич потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
- В Ярославле группа подростков избила прохожих
- ЦСКА обыграл «Пари НН» и поднялся на третье место в таблице РПЛ
- Беспилотник ВСУ сбили над Стародубским округом Брянской области
- Режиссер театра Александр Сапрунов погиб в зоне СВО
- В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отравления домашней котлетой
- Палестина заявила о готовности взять на себя управление сектором Газа
- Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
- СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru