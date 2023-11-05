Москвич потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines

Планировавший полететь в Мексику москвич потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines, передает портал Msk1.ru.

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Москвич вместе с женой должны были вылететь 4 ноября в Стамбул. Супруги планировали добраться до Мексики стыковочным рейсом.

При этом пара приобрела невозвратные билеты через агрегатор. По словам москвича, авиакомпания не предложила способов решения проблемы.

Летевший из Якутии в Москву самолет 27 октября незапланированно сел в аэропорту Перми, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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