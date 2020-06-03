Москва возглавила рейтинг регионов по снятию ограничений

В Москве с начала лета открылись непродовольственные магазины, горожанам разрешили прогулки по графику. На днях прихожан примут столичные храмы. Предприятия сферы услуг пока остаются закрытыми. В Московской области в дополнение к аналогичным мерам отменён пропускной режим, разрешено посещение парков в масках, возобновили работу бани, салоны красоты и парикмахерские, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В топ-10 по снятию ограничений АПЭК также включило Новгородскую область, Татарстан, Ленобласть, Челябинскую область, ХМАО, Тюменскую область, Калининградскую область и Приморский край.

