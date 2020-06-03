Число новых случаев COVID-19 в Москве стало минимальным с середины апреля

В Москве за минувшие отчётные сутки к утру 3 июня подтвердились 1842 новых случая COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель с 16 апреля, когда были выявлены 1370 случаев.

Число летальных исходов в столице — минимальное за последнюю неделю (61). Между тем, в городе выздоровели ещё 3385 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщила сегодня утром вице-мэр Анастасия Ракова.

В Москве продолжают действовать ограничения, введенные в апреле из-за распространения коронавируса. До 14 июня продлены режим самоизоляции и пропусков. Вместе с тем, в городе открылись непродовольственные магазины.

