Число новых случаев COVID-19 в Москве стало минимальным с середины апреля
В Москве за минувшие отчётные сутки к утру 3 июня подтвердились 1842 новых случая COVID-19, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Это минимальный показатель с 16 апреля, когда были выявлены 1370 случаев.
Число летальных исходов в столице — минимальное за последнюю неделю (61). Между тем, в городе выздоровели ещё 3385 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщила сегодня утром вице-мэр Анастасия Ракова.
В Москве продолжают действовать ограничения, введенные в апреле из-за распространения коронавируса. До 14 июня продлены режим самоизоляции и пропусков. Вместе с тем, в городе открылись непродовольственные магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru